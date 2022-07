Covid: molte richieste per quarta dose, sedute straordinarie

A seguito dell'elevato numero di richieste di prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti-Covid, saranno effettuate due sedute vaccinali straordinarie nell'hub vaccinale di Pollein-Grand Place. Sono previste giovedì 21 e giovedì 28 luglio, dalle 8 alle 14. Lo comunica l'Usl della Valle d'Aosta precisando che tali sedute si aggiungono a quelle già previste per i mesi di luglio e agosto tutti martedì e venerdì pomeriggio dalle 14 alle 20.

La prenotazione deve essere effettuata con le modalità consuete sul Portale di Poste Italiane. "È in atto da parte dell'Usl - si legge in una nota - il monitoraggio continuo delle prenotazioni al fine di predisporre ulteriori sedute vaccinali in caso di richiesta eccedente le disponibilità di posti nelle agende di prenotazione".