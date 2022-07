Morto Marcel Remy, è stato climber fino a 99 anni

Padre dei noti alpinisti Yves e Claude Rémy, lo svizzero Marcel Remy è morto all'età di 99 anni, nel fine settimana, all'interno della sua casa. Scalatore dilettante, era divenuto noto soprattutto per le sue imprese in età avanzata.

Nato il 6 febbraio 1923 a Gruyère, durante la sua vita ha sempre arrampicato per divertimento. Poco dopo il suo ultimo compleanno, aveva scalato una via di 4c alta 16 metri, da primo di cordata. A 94 anni, nel 2017, aveva salito una via di 450 metri, la parete ovest del Miroir d'Argentine (Svizzera).