Jova beach party ad Aosta, attese oltre 10.000 presenze

Cresce l'attesa per la terza tappa del "Jova beach party", in programma mercoledì 13 luglio all'area verde di Gressan, alle porte di Aosta. E contestualmente nelle ultime ore è cresciuto anche il numero di fan che hanno acquistato un ticket per il concerto. "Siamo entusiasti del riscontro in Valle d'Aosta. Le prevendite sono ancora aperte ma ad oggi sono già stati venduti oltre 10.000 biglietti" dichiara Maurizio Salvadori, fondatore e amministratore di Trident Music, società che organizza gli spettacoli di Lorenzo Jovanotti da più di 30 anni.

L'evento si annuncia come "il concerto più partecipato di sempre in Valle d'Aosta". I cancelli apriranno tra le 13.30 e le 14 e l'inizio della kermesse è in programma alle 15. Il live di Jovanotti sul main stage inizierà invece alle 20-20.30.

Molte le iniziative "collaterali" tra cui la presenza di "Azzurra", personaggio dei fumetti che dispensa consigli su come adottare uno stile di vita sostenibile e che vuole dare voce alla Gen-Z, considerata "la più sensibile alle tematiche ambientali e desiderosa di salvaguardare il Pianeta". Inoltre verranno presentate le iniziative di "Ri-Party-Amo", il progetto ambientale nato dalla collaborazione tra il Jova Beach Party, Intesa Sanpaolo e Wwf Italia, con l'obiettivo di rendere i giovani, le scuole, le famiglie, le aziende e intere comunità protagonisti della salvaguardia e del restauro della natura.