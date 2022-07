Gdf: pellet contraffatto, un denunciato in Valle d'Aosta

C'è anche un denunciato in Valle d'Aosta nell'ambito dell'operazione a largo raggio che, nell'arco di alcuni mesi, in tutta Italia ha portato la guardia di finanza a sequestrare oltre cinquemila tonnellate di pellet da riscaldamento contraffatto e commercializzato in frode. Verso la fine del 2021 all'uomo erano state sequestrate circa sei tonnellate di pellet sfuso, in quanto privo di certificazione.

Successivamente il gip di Aosta aveva disposto il dissequestro del materiale.

In tutta Italia 52 titolari di azienda, rivenditori, produttori, importatori e grossisti del settore sono stati denunciati per i reati di contraffazione e frode in commercio.

L'operazione è nata in seguito ad un'attività di approfondimento ed analisi di rischio elaborata dai finanzieri del Nucleo speciale beni e servizi di Roma.