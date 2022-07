Cisl e Uil, equiparare anche Protezione civile e polizia locale

(ANSA) - AOSTA, 08 LUG - Le organizzazioni Cisl Fp e Uil Fp "non hanno in alcun modo abbandonato il tavolo" Regione-sindacati di mercoledì 6 luglio sull'equiparazione dei vigili del fuoco e dei forestali valdostani ai colleghi nazionali. Infatti "si sono semplicemente astenute dal sottoscrivere un inconsueto verbale preconfezionato che non considerava le osservazioni realmente effettuate durante l'incontro", ovvero la loro richiesta di far inserire anche la Protezione civile e la polizia locale nel comparto sicurezza e soccorso, "come in corso di contrattazione a livello nazionale".

Lo precisano i due sindacati "visti i servizi televisivi e gli articoli di stampa che non rispecchiano l'occorso".

Al termine di quell'incontro, Conapo e Cgil avevano annunciato l'intenzione di revocare lo sciopero dei vigili del fuoco proclamato per il 13 luglio, garantendo così il regolare svolgimento del Jova Beach Party a Gressan. (ANSA).