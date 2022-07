Covid, ancora un decesso e crescono ricoveri in Valle d'Aosta

Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta è stato registrato il decesso di una persona che era infetta dal Covid-19. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 538 nella regione alpina. Secondo il bollettino del Ministero della salute, i ricoverati all'ospedale Parini di Aosta sono 19 (due in più di ieri). I positivi attuali sono 1.075 (70 in più di ieri) e nelle ultime 24 sono stati rilevati 121 nuovi casi positivi.