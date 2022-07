Ministro Cingolani ad Aosta per illustrare opportunità del Pnrr

(ANSA) - AOSTA, 01 LUG - Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, sarà ad Aosta venerdì 8 luglio.

L'occasione è una tappa dell'iniziativa 'Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza', promossa in tutta Italia dalla presidenza del Consiglio dei ministri per comunicare con cittadini, imprese e amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del Pnrr.

Alle ore 11, nel teatro della Cittadella dei giovani, il ministro Cingolani interverrà accompagnato dal capo del Dipartimento per la programmazione economica della presidenza del Consiglio dei ministri, Marco Leonardi, insieme al sindaco di Aosta, Gianni Nuti, e al presidente della Regione, Erik Lavevaz.

La mattinata di lavori sarà organizzata in due sessioni, una a carattere nazionale e una più specificatamente locale, moderate rispettivamente da Paola Ansuini, capo dell'Ufficio per la comunicazione istituzionale e le relazioni con i media della presidenza del Consiglio dei ministri, e da Alessandra Ferraro, caporedattrice della Tgr Rai Valle d'Aosta.

Rilancio dei borghi, investimenti in infrastrutture e mobilità sostenibili che spaziano dal rinnovo degli autobus al finanziamento dell'adeguamento della linea ferroviaria Aosta-Ivrea, progetti innovativi di rigenerazione urbana per aumentare la coesione sociale e la qualità abitativa. Oltre a investimenti per il rafforzamento della medicina territoriale e l'aumento dell'offerta educativa per la prima infanzia: sono questi alcuni dei progetti del Pnrr previsti in Valle d'Aosta.

