Vini in vigna, due appuntamenti in Valle d'Aosta

Nell'estate 2022 il vino valdostano si degusta direttamente in vigna. Sono due gli appuntamenti organizzati in due location d'eccezione dal Consorzio Vini Valle d'Aosta: sabato 23 luglio dalle 17 alle 20 a Morgex (vigneti strada Viplama) e sabato 20 agosto dalle 12 alle 19 ad Aymavilles (vigneti sottostanti al Castello).

"Vini in Vigna - spiega il presidente del Consorzio, Stefano Di Francesco - permette di assaggiare il vino proprio dove viene prodotto. I vignerons valdostani si identificano con i vini che producono, figli di una cultura della montagna fatta di passione e sacrifici che affonda le sue radici nella memoria. Visitare queste vigne significa apprezzarne la natura che le circonda e riscoprire tradizioni che collegano l'eroica viticultura artigianale al terroir attraverso i racconti enoici dei produttori". Le degustazioni di vini di qualità sono accompagnate da assaggi dei migliori prodotti tipici locali con la possibilità di acquistare le bottiglie direttamente in loco.