Ferrovie, Avetta (Pd):disservizi su Torino-Aosta e Torino-Milano

"Nelle ultime settimane sulle tratte Torino-Ivrea-Aosta e Torino-Milano si sono verificati diversi disservizi, soprattutto sovraffollamento e intollerabili problemi di natura tecnica con impianti di condizionamento copiosamente 'gocciolanti' all'interno delle carrozze". Lo afferma il vicepresidente della Commissione Trasporti e consigliere regionale del Pd in Piemonte, Alberto Avetta, che ha depositato un'interrogazione con cui chiede alla Regione di intervenire per porre rimedio "all'irrisolto problema" della Torino-Ivrea-Aosta.

"Stiamo parlando - spiega - di due linee molto utilizzate dai pendolari che, per ragioni di lavoro o di studio, non possono scegliere di spostarsi nelle ormai limitate fasce orarie in cui le carrozze non risultano congestionate all'inverosimile. Circa l'Aosta-Ivrea-Torino non basta chiamare in causa la Regione Valle d'Aosta in quanto titolare della linea, perché gran parte degli utenti di questa tratta vivono tra canavese e chivassese e non possono essere trattati alla stregua di 'piemontesi di serie C'. Purtroppo, mentre altre Regioni hanno ripristinato il 100% dei servizi ferroviari, in Piemonte ad oggi sono ancora ridotti e l'attesa del nuovo contratto di servizio, che entrerà in vigore il primo luglio, non lascia spazio all'ottimismo.

Speriamo di venire smentiti, ma, nell'attesa, la Regione dovrebbe quanto meno chiedere delucidazioni a Trenitalia e pretendere il rispetto di standard dignitosi in quanto a capienza e corretto funzionamento del condizionamento".