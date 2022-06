Ambiente: Lago Lod, Regione Vda ricorre a Tribunale acque

La Regione Valle d'Aosta ha deliberato la costituzione in giudizio al Tribunale superiore delle acque pubbliche nel ricorso promosso da Legambiente e dal Comitato per la salvaguardia del lago di Lod inerente le concessioni di derivazione d'acqua a uso idroelettrico.

Secondo l'associazione ambientalista le concessioni prevedono, "che con le acque prelevate dal torrente Chamois, il lago venga riempito e svuotato per i suoi due terzi ogni giorno, per poter turbinare nelle ore in cui la vendita dell'energia procura un maggior profitto", avevano spiegato annunciando il ricorso.

Nel ricorso si chiede l'annullamento di due decreti e una delibera di giunta regionale che riguardano le concessioni, rilasciate per 30 anni all'imprenditore Andrea Gadin. La prenotazione di spesa per la costituzione in giudizio è di 17.362,07 euro.