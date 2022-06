Gérard, molti lavoratori riversati in altri settori

"Molti lavoratori che prima della pandemia lavoravano nel nostro settore si sono riversati su altri settori, non sempre ottenendo retribuzioni maggiori, ma spesso non lavorando nei weekend o nei periodi delle festività". Così il presidente dell'Adava, Filippo Gérard, commenta la difficoltà a trovare personale da parte degli albergatori valdostani. "Per molti altri - spiega - c'è stato invece un vero e proprio cambio di paradigma che ha cambiato totalmente l'approccio relativo alla propria vita e al valore attribuito al tempo libero, magari da dedicare alla propria famiglia (e questo è ancora più vero per i nostri collaboratori che vengono da fuori Valle)". Quindi "nonostante abbia sicuramente giocato un ruolo importante, non è sufficiente indicare come capro espiatorio il solo reddito di cittadinanza o semplicemente dire che dobbiamo pagare di più i nostri collaboratori".

Secondo Gérard "l'unica soluzione per uscire da questa impasse è creare le condizioni di attrattività del settore a 360°: su questa tematica esiste già un tavolo di confronto nell'ambito del Consiglio per le Politiche del lavoro e credo che solo da lì e da un ragionamento congiunto tra tutte le parti rappresentate in quella sede si possano individuare le iniziative da mettere in campo". Dall'indagine emerge inoltre che una collaborazione con scuole alberghiere al di fuori dell'Italia e dell'Europa potrebbe essere interessante per il 98% degli intervistati ('sì' per il 52% e 'forse' per il 46%).