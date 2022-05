Viabilità: code ai trafori Monte Bianco e Gran San Bernardo

Lunghe code per traffico intenso in direzione dell'Italia sono segnalate stamane ai trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, in occasione della Festa dell'Ascensione, giorno festivo in Francia e Svizzera.

A metà mattina sul lato elvetico del traforo del Gran San Bernardo, direzione Italia, ci sono circa 4 chilometri di coda e il tempo di attesa previsto è di circa un'ora. Sul versante francese del traforo del Monte Bianco l'attesa stimata è di circa 90 minuti. E' previsto che il traffico torni scorrevole nella seconda metà del pomeriggio. Il controesodo è atteso a partire dalla tarda mattinata di domenica 29 maggio fino a notte, con lunghe code sui piazzali italiani dei due trafori.