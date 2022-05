Adu, accordo Autonomisti-Lega è schiaffo a elettori

"Il nuovo governo Lega e autonomisti sarebbe uno schiaffo agli elettori e la definitiva dannazione per la nostra Regione". Lo sostiene in una nota Ambiente Diritti Uguaglianza (Adu) in merito all'evoluzione della crisi politica in Regione.

"La politica - si legge ancora - ridotta a spartizione delle poltrone, nemmeno più del potere. I programmi e gli impegni elettorali ripudiati e sostituiti da fumosi accordi che tentano di mettere assieme posizioni spesso inconciliabili. Immaginiamo una divisione dei compiti in cui gli autonomisti continuino a fare business, lasciando invece i leghisti a giocare con la propaganda e l'odio verso gli ultimi". Prosegue Adu: "Lavevaz che senza più ritegno passa dal centro sinistra alla peggiore destra: amica di Putin, omofoba, patriarcale, razzista e farisea (no, non sono questi i cristiani). Marguerettaz e Spelgatti che in forza di questo accordo prenotano un posto al Parlamento romano. Quest'operazione non è nemmeno paragonabile al governo di unità nazionale di Draghi, si tratta invece di un'alleanza tra le peggiori forze retrograde della nostra Regione. Nel momento di maggiore crisi della Vallée, climatica, economica e demografica, gli autonomisti scelgono la via del peggiore liberismo e della chiusura al mondo esterno".