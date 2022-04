Ucraina: Aosta, mensa e scuolabus gratuiti per studenti profughi

La giunta comunale di Aosta ha deliberato di concedere la gratuità dei servizi di refezione e trasporto scolastico alle famiglie profughe ucraine degli studenti minori iscritti presso le cinque istituzioni scolastiche cittadine per i restanti mesi dell'anno scolastico.

Qualora perdurasse l'attuale situazione di crisi internazionale dovuta al conflitto russo-ucraino, l'esenzione dalla compartecipazione alle spese per i due servizi verrà prorogata anche per l'anno scolastico 2022/2023.

"Si tratta di un provvedimento doveroso - commenta l'assessore all'Istruzione, Samuele Tedesco - che tiene conto delle particolari condizioni socio/economiche dei nuclei familiari fuggiti dalla guerra, e che indirettamente supporta anche le famiglie ospitanti sollevandole in parte dalle spese solidali da sostenere per l'aiuto agli sfollati. Peraltro, il momento della condivisione del pasto rappresenta, anche dal punto di vista simbolico, uno dei più importanti per la creazione di legami tra i bambini".