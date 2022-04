Comunali, Fratelli d'Italia ufficializza lista a Saint-Pierre

(ANSA) - AOSTA, 02 APR - Fratelli d'Italia Valle d'Aosta ha ufficializzato la presentazione di una propria lista di riferimento alle elezioni comunali del 15 maggio prossimo a Saint-Pierre, che andrà il voto dopo essere stato il primo comune commissariato per infiltrazioni mafiose nella storia della Valle d'Aosta.

"Il candidato a sindaco è Armando Mascaro, vice Sonia Faccin", ha detto Alberto Zucchi, coordinatore del partito in Valle d'Aosta, nel corso di una conferenza stampa alla presenza di Francesco Lollobrigida, capogruppo FdI alla Camera, e dell'assessore al Turismo della Regione Lombardia, Lara Magoni.

Sarà "il primo elemento del ritorno di Fdi alle elezioni in Valle d'Aosta", ha spiegato Zucchi.

Lo scioglimento del Comune era stato deliberato il 6 febbraio 2020 dal Consiglio dei ministri a seguito dell'accesso antimafia disposto dopo l'inchiesta Geenna su una presunta locale di 'ndrangheta ad Aosta. (ANSA).