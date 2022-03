Sciatrice si schianta a Courmayeur, è grave

(ANSA) - AOSTA, 10 MAR - Una donna di 42 anni di nazionalità svedese è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Parini di Aosta a seguito di un incidente sugli sci avvenuto oggi a Courmayeur. Ha riportato un trauma toracico-addominale ed è ricoverata nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata.

In base a una prima ricostruzione dei soccorritori, la donna è finita contro un ostacolo fisso, forse una pianta. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso. (ANSA).