Incidenti lavoro: Savt, fermiamo questa strage

"Fermiamo questa strage": lo ribadisce il Savt costruzioni dopo l'incidente in cui ha perso la vita a Chambave un operaio di 61 anni, Salvatore Esposito, di Nus. "Nel giorno in cui il settore edile dovrebbe festeggiare un evento positivo come la firma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che era scaduto il 30 settembre 2020, ci troviamo invece a dolerci per un'altra vittima in cantiere - si legge in una nota - e risuonano nel vuoto le nostre parole che scrivemmo poco più di sei mesi fa, in occasione di un duplice incidente, in cui auspicavamo maggiori controlli, formazione e prevenzione".