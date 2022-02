Covid: tolleranza su soglie Vda, ok a odg in conversione decreto

"Valutare l'opportunità di consentire un calcolo con un margine di almeno cinque ricoveri per la terapia intensiva e di 20 per l'area medica che possano essere esclusi dai calcoli per l'occupazione nelle piccole realtà come la Regione Valle d'Aosta". E' quanto impegna a fare il governo nazionale un ordine del giorno che, riferisce il senatore valdostano Albert Lanièce su twitter, è stato approvato in conversione del decreto legge 221 del 21 dicembre 2021 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19).

L'odg riprende le richieste avanzate dal presidente della Regione, Erik Lavevaz, lo scorso 19 gennaio con una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza. In quei giorni la regione alpina rischiava il passaggio in zona rossa a causa "di una distorsione legata ai piccoli numeri della nostra realtà".

"Speriamo non sia più necessario", commenta su twitter Lanièce, in riferimento al margine chiesto per evitare il passaggio in zona rossa per pochi ricoveri.