Covid: Lavevaz su Odg zone, bene riconoscere il principio

"E' una buona notizia che si inserisce nel solco di un clima positivo di collaborazione tra la nostra Regione e il Governo. Speriamo di non dover usufruire di questo margine di elasticità, visto che la situazione è in via di miglioramento, ma è comunque positivo che questo principio venga riconosciuto". A dirlo è il presidente della Regione Erik Lavevaz, in merito all'approvazione dell'ordine del giorno nella conversione del decreto legge 221.

"Con questo ordine del giorno - prosegue - viene sostanzialmente accolta la nostra richiesta di franchigia di almeno cinque ricoveri in terapia intensiva e di 20 in area medica nel calcolo della classificazione delle zone di rischio. L'avevamo proposta sin da luglio, quando era stato introdotto questo nuovo sistema di classificazione delle zone di rischio".