Disturbo quiete pubblica, questore chiude locale per 15 giorni

Il questore di Aosta ha sospeso per 15 giorni l'attività di somministrazione di bevande e alimenti a carico di un locale pubblico di Saint Vincent. Su tratta di La cage aux folles.

Il provvedimento arriva, fa sapere la questura, al termine "di un'intensa attività amministrativa e di polizia, iniziata in seguito alla ricezione di numerose segnalazioni di disturbo della quiete pubblica, sia all'interno del locale, sia nell'area adiacente, tali da creare un contesto di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica".

Una delle segnalazioni, a seguito di intervento della pattuglia dei carabinieri di Saint-Vincent, si era conclusa con due arresti per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Lo stesso locale, nello scorso mese di ottobre, era stato oggetto di un'ordinanza del sindaco di Saint-Vincent che ne ha limitato l'orario di apertura, proprio per la preoccupante situazione che si era creata.