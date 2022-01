Covid: Lavevaz, attenzione deve essere altissima

"Il ritorno in zona gialla è segno della pressione costante sull'ospedale Parini. L'attenzione deve essere altissima in questa fase, i piccoli numeri della Valle d'Aosta possono portare a cambiamenti di colore". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, in apertura dei lavori del Consiglio Valle facendo il punto sull'emergenza Covid e ribadendo che "la grande maggioranza dei ricoverati è composta da pazienti non vaccinati, la vaccinazione è un dovere civico, è prendersi cura di chi si ha intorno". "Con questa situazione - ha aggiunto - va in difficoltà anche chi deve ricorrere a cure ospedaliere che non riguardano il virus".

Lavevaz ha poi sottolineato che è in corso un "confronto serrato sulle quarantene per arrivare a procedure più chiare e semplici".