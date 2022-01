Covid, altri 671 casi positivi in Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 671 nuovi casi positivi al Covid-19. Le guarigioni sono state 652. Il numero di attuali contagiati è di 5.168, di cui 59 ricoverati all'ospedale Parini (sei in terapia intensiva, cinque non vaccinati). Non ci sono stati decessi (dall'inizio della pandemia le vittime sono state 491).