Lavoro, Katya Foletto consigliera parità

(ANSA) - AOSTA, 10 GEN - Katya Foletto è stata designata dalla giunta regionale come nuova consigliera di parità. Ex sindacalista della Cgil scuola, sostituirà la consigliera Laura Ottolenghi in un incarico che durerà per tutta la legislatura del Consiglio regionale. Erano cinque le candidate tra cui ha scelto la commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio politiche del lavoro e composta da Carla Stefania Riccardi, coordinatrice del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, in qualità di presidente; Roberto Bertone, in rappresentanza della parte datoriale e Giulia Giovanna Stacchino, in rappresentanza della parte sindacale. Foletto si occuperà in particolare di "promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro".

"Sono certo - dichiara l'assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro Luigi Bertschy - che la neo consigliera darà un importante contributo per far crescere l'attenzione e la sensibilità della nostra comunità sulle politiche di genere, costruire insieme politiche virtuose e raggiungere obiettivi concreti".

Le consigliere regionali di Progetto civico progressista, Chiara Minelli e Erika Guichardaz, aggiungono: "Katya Foletto è sicuramente una figura di grande competenza e professionalità, che ha dimostrato attraverso il suo impegno, sia nell'attività sindacale sia in qualità di presidente di un'associazione femminile, di poter ben contribuire alla promozione e al controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione". Vorrebbero però che si arrivi a una "legge specifica che consideri le politiche antidiscriminatorie parte integrante delle politiche regionali".

