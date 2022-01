Covid: Usl, tracciamento in crisi, creata task force

"Anche noi abbiamo ritardi importanti sul tracciamento dei contagi, per questo a inizio settimana abbiamo creato delle task force dedicate per recuperare il pregresso". Lo spiega il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti.

"Su questo aspetto - prosegue - l'impennata di contagi ha messo in crisi anche noi in Valle d'Aosta. Ora cerchiamo di recuperare, oltre una certa soglia però sappiamo, dalla letteratura scientifica, che il contact tracing non funziona".

Ci sono anche due operatori dell'esercito nella task force creata dall'Usl per recuperare il ritardo sul tracciamento legato all'impennata di nuovi positivi degli ultimi giorni in Valle d'Aosta. La task force, vede impegnato "tutto il dipartimento di Prevenzione", che si articola in otto strutture, fra cui l'Igiene e Sanità pubblica, "personale amministrativo dell'Usl e le risorse di infotamponi e infovaccini", spiega il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti. "Abbiamo concentrato gruppi di persone per recuperare specifici giorni - aggiunge - e stiamo cercando di incrementare infotamponi con altro personale".