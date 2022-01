Covid: 468 nuovi positivi in Vda, oltre 3.000 attuali contagiati

(ANSA) - AOSTA, 04 GEN - Sono 468 i nuovi positivi al coronavirus rilevati in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore. I guariti sono 210. Sale così a 3.089 il numero di attuali contagiati. I dati emergono dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono quattro (nel bollettino di ieri erano tre) mentre altre 47 (45) si trovano nei reparti ordinari dell'ospedale Parini. In isolamento domiciliare ci sono 3.038 positivi (2.783).

Il numero delle vittime dall'inizio della pandemia nella regione alpina resta di 488. (ANSA).