Covid: Parini, entro venerdì conversione Chirurgia

Entro venerdì sarà pronto il reparto Covid 3 con un potenziale di 30 posti letto disponibili.

"Stiamo terminando di redistribuire i pazienti della Chirurgia generale - spiega il direttore generale dell'Usl Massimo Uberti - così da liberare tutto il reparto come previsto dal piano stilato in primavera per affrontare la pandemia. Questi ulteriori posti sono un polmone importante per l'ospedale".

Il Covid 3 aprirà "a scaglioni di dieci posti, in base alle esigenze delle prossime settimane. Ci prepariamo a un possibile ulteriore incremento di ricoveri".

Al momento al Parini i posti di area medica dedicati ai contagiati sono 14 in Malattie infettive, 18 nel Covid 1 (reparto di Neurologia) e 18 nel Covid 2 (Gastroenterologia).

Con l'apertura del Covid 3 si arriverà a un potenziale totale di 80 posti.

"L'aumento esponenziale dei contagi iniziato qualche settimana fa ha inciso sui ricoveri di questi giorni, passato il lasso temporale fra il contagio e l'insorgenza e l'aggravarsi dei sintomi. Inoltre siamo a qualche giorno dalle festività, dove è aumentata la circolazione delle persone e del virus".

La variante "Omicron dà meno problemi gravi ma se i malati aumentano tantissimo anche a fronte di una percentuale minore di ricoveri il valore assoluto diventa consistente".