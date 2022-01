Covid: verso protocollo di semplificazione quarantene Comuni

"Stiamo cercando di stilare un protocollo per semplificare la vita ai Comuni, dopo l'entrata in vigore dell'ultimo decreto legge che ha modificato le regole su quarantene e isolamenti, e che per noi in Valle d'Aosta ha creato grosse difficoltà perché qui sono i sindaci ad avere il potere ordinatorio".

Lo spiega il presidente del Celva (Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta) Franco Manes, a seguito di una riunione svoltasi questa mattina in Regione.

"L'obiettivo condiviso con amministrazione regionale, assessorato alla Sanità e Protezione civile è di arrivare entro fine settimana ad avere il protocollo di semplificazione pronto, che dovrà poi essere validato dall'Unità di crisi".

Fra gli obiettivi principali del documento "nell'immediato è snellire la procedura di revoca delle ordinanze - prosegue Manes -, disciplinare la gestione dei nuovi positivi con un'unica ordinanza che riguarderà il primo positivo di un nucleo familiare, facendo così in modo che i contatti stretti senza sintomi siano 'liberi' in base a quanto esplicitato dall'ultima circolare ministeriale". Inoltre, "nel giro di 20 giorni, non prima, perché non ce la sentiamo di mettere in difficoltà il sistema sanitario in questo momento, arrivare all'annullamento del potere ordinatorio dei sindaci anche in Valle d'Aosta".