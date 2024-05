Nella notte il sito della campagna elettorale di Ursula von der Leyen ha subito un attacco cyber. Ad annunciarlo è la stessa presidente della Commissione uscente e candidata del Ppe alle Europee.

"Il sito web della mia campagna 'http://ursula2024.eu' è stato attaccato da bot. Gli attacchi informatici non ci scoraggeranno. Sono a favore di un'Europa forte, in grado di difendersi da sola, non importa dove", ha scritto von der Leyen.





