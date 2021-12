Energia, firmata convenzione tra Cva e Coordinamento disabilità

E' stata firmata una convenzione tra Cva Energie e Coordinamento Disabilità Valle d'Aosta (Co.Di.VdA) per "generare nuove sinergie fra due realtà che hanno l'interesse comune di favorire l'inclusione sociale". Come spiegato dall'amministratore delegato di Cva Energie Enrico De Girolamo e dal presidente di Co.Di.VdA Roberto Grasso, parte dell'accordo prevede una serie di incontri informativi e di approfondimento sul tema energia, che possano rispondere ai dubbi e alle incertezze dei clienti finali sulla bolletta e sull'ormai prossima conclusione del servizio di maggior tutela.

Gli incontri saranno organizzati da Cva Energie a beneficio delle organizzazioni federate e degli associati di Co.Di.VdA, a cui aderiscono 13 associazioni che si occupano di disabilità.

Inoltre, per coloro che indicheranno il codice promozionale relativo alla propria organizzazione federata a Co.Di.VdA al momento del passaggio di fornitura elettrica con CVA Energie, in omaggio sarà incluso il pacchetto di Family Coach AON. Si tratta di un servizio di consulenza e supporto ai care giver da parte di un team multidisciplinare composto da psicologi, medici, infermieri e assistenti sociali, in grado di affrontare qualsiasi situazione di fragilità. Il prodotto prevede anche servizi personalizzati che soddisfano le necessità dell'assistito, ad esempio attraverso un servizio di telemedicina h24, oltre ad ulteriori prestazioni incluse gratuitamente. Il protocollo d'intesa avrà durata dal 1° dicembre 2021 al 30 giugno 2022.