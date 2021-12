Covid: Agenas, in Vda è allarme per posti letto area medica

In pochi giorni è salita al 30% in Valle d'Aosta l'occupazione dei posti letto in area medica da parte di pazienti Covid-19. Lo rivela l'Agenas, agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Lunedì i ricoverati all'ospedale Parini di Aosta erano 21, martedì 22 e ieri sono balzati a 30. Per affrontare la situazione è in corso di allestimento il reparto Covid-1 (il secondo dedicato esclusivamente ai pazienti positivi oltre alla Struttura Semplice Malattie Infettive) che sarà ospitato negli spazi normalmente occupati dalla Neurologia. In base ai dati Agenas, invece, l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva è sempre al 3% (un ricoverato) e al momento non desta preoccupazioni.