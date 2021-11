Covid: Giardini, contagi sono ancora in salita

"Speravo che fossimo sul plateau, poi abbiamo avuto più di 60 contagi, vuol dire che siamo ancora in salita con i contagi". A dirlo è il direttore sanitario dell'Usl della Valle d'Aosta, Guido Giardini, che aggiunge: "Fa ben sperare che inizino anche le guarigioni". Più del 20 per cento dei contagiati "sono studenti con meno di 15 anni, e questo abbassa molto la media che in Valle d'Aosta è intorno ai 39 anni". In ospedale "ci sono 11 persone in Malattie infettive e sempre una donna ricoverata in Terapia intensiva" e c'è un "certo margine prima di eventuali cambi di colore". Con il Day Hospital da adibire a Covid-1 "abbiamo 99 posti disponibili, se aumentano i ricoveri li sfrutteremo. L'équipe medica e i locali sono pronti". Intanto, "la microcomunità polmone di Variney è arrivata ad avere 18 ospiti". Le vaccinazioni proseguono a ritmo spedito: "Fra Pollein e Morgex l'altro ieri ne abbiamo fatte più di 700, ieri a Pollein 643, di cui 292 terze dosi, 186 seconde dosi e 165 prime dosi, più di un terzo: un dato che fa ben sperare che le persone inizino a convincersi, un po' per i timori legati alla diffusione del contagio, un po' per le restrizioni di cui si parla a livello governativo".