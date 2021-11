Covid: Lavevaz, criticità valdostana è ospedale unico

"I contagi sono in salita un po' come dappertutto, c'è un aumento dei positivi e abbiamo una criticità tutta nostra che è il fatto di avere un solo ospedale.

Bastano pochi casi per mettere in crisi la struttura ospedaliera e gli indici di occupazione sia delle terapie intensive sia dell'area medica per un paio di ricoveri rischiano di farci passare da un parametro all'altro. Sono situazioni critiche legate ai nostri piccoli numeri". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, intervenendo in collegamento su RaiNews.

"In questo momento - ha aggiunto - abbiamo circa la metà dei posti di terapia intensiva occupati, due rispetto al limite minimo che è di 4 su 30. per quanto riguarda i ricoveri abbiamo undici ospedalizzati rispetto ad un limite che è intorno ai 15. In sostanza non abbiamo grandissimi margini".