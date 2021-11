Due positivizzati in ospedale Parini, uno in Rianimazione

Un paziente ricoverato nel reparto di Pneumologia dai primi di ottobre ha contratto il Covid ed è stato trasferito in Rianimazione. Il reparto in cui si trovava ora è sotto sorveglianza sanitaria. Un'ipotesi su come abbia contratto il virus "è che sia stato contagiato da un compagno di stanza di recente ricoverato, il cui tampone è risultato negativo all'ingresso, forse perché aveva contratto il Covid da pochissimo tempo, e diventato positivo successivamente", dice il direttore sanitario dell'Usl, Guido Giardini.

Il compagno di stanza era in carico al reparto di Otorinolaringoiatria ed è stato ricoverato in Malattie infettive. "Proseguiremo con il tracciamento, al momento dai tamponi nel reparto non sono emerse altre positività", aggiunge Giardini. I ricoverati in Rianimazione ora sono due.