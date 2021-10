Albergatori, misure anticrisi sono boccata d'ossigeno

"E' una boccata di ossigeno e il miglior modo per affrontare con maggiore serenità l'ormai prossimo avvio della stagione invernale". Così il presidente dell'Adava, Filippo Gérard, commenta il rifinanziamento delle misure anticrisi legate alla pandemia da Covid in Valle d'Aosta, illustrato alla categoria dagli assessori Luigi Bertschy e Jean-Pierre Guichardaz. Misure che sono rivolte in gran parte - 11 milioni di euro - alle imprese turistiche valdostane (sostanzialmente tutte le imprese del settore ricettivo e ristorativo) .

"E' altrettanto importante sottolineare - ha aggiunto - come sia emersa la disponibilità dei nostri interlocutori istituzionali a consolidare il dialogo e la collaborazione messa in atto in questi mesi con i rappresentanti del mondo imprenditoriale e come la pandemia, paradossalmente, abbia rappresentato un'occasione per maturare ancor più la consapevolezza che solo attraverso una stretta sinergia tra pubblico e privato si possano raggiungere risultati concreti nell'interesse dell'intera comunità valdostana".