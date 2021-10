Musica, omaggio di Davide Mancini ad "Aosta Capitale"

"Alla mia città, alla mia musa, a quelli sempre in bilico": così il cantautore Davide Mancini presenta il suo nuovo brano intitolato "Aosta Capitale". La canzone verrà presentata giovedì 14 ottobre alle 18, in via Vevey.

"Lasciare una nota, cantare la mia città, tanto vilipesa e criticata, soprattutto (giustamente) dai più giovani. Aosta - spiega Mancini - è spesso addormentata, vive un tempo sospeso, tutto suo, autonomo e pigro. Tuttavia questa caratteristica, così straniante, la rende originale ed anche curiosa. Ma soprattutto Aosta è magica perché possiede un patrimonio straordinario, è romana, è medievale, è silenziosa e lunatica".

Conclude il cantautore: "E' una città cinica e conformista, piena di ombre fantastiche e di suggestioni interessanti. Senza alcuni scempi, sarebbe la perla delle Alpi, ma la sua è un'estetica complessa, bisogna comprenderla ed osservarla. E' una città piena di sconfitti e di gente in bilico, per questo, a mio avviso, è piena di poesia".