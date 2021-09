Covid: sospensione per 52 sanitari valdostani senza vaccino

"Ad oggi risultano complessivamente 52 dipendenti che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale, che non hanno presentato la certificazione di esenzione e che non hanno inviato all'Usl alcun riscontro. A partire da domani, anche in esito alla valutazione dell'impatto sull'organizzazione e l'attività delle strutture e dei servizi, saranno adottate le deliberazioni di sospensione, che verranno notificate agli interessati". Lo ha comunicato in una nota l'Usl della Valle d'Aosta precisando che "tra i 52 dipendenti in situazione di inadempienza vi sono un medico, 22 infermieri, 12 operatori sociosanitari-oss, 5 tecnici sanitari di radiologia, 12 appartenenti ad altre professionalità sanitarie".

Inoltre "è in fase di istituzione una commissione per la verifica dei certificati di esenzione dalla vaccinazione, che sarà composta da un medico del lavoro, un medico esperto in risk management e un medico clinico allergologo; successivamente saranno valutate anche le posizioni dei dipendenti che, pur avendo già fissato una prenotazione, non si sono presentati nella data stabilita".