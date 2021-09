Usl Vda, scatta domani sospensione per sanitari non vaccinati

Scatteranno martedì 14 settembre le sospensioni dell'Usl per gli operatori sanitari che non hanno fatto il vaccino e non hanno presentato documentazione ritenuta idonea a giustificarne l'esonero. Al primo settembre scorso gli operatori non vaccinati erano 251: di questi, 86 non avevano fornito valide certificazioni e non avevano effettuato una prenotazione per mettersi in regola. Il dato era emerso durante una riunione con i sindacati e nella stessa sede era stata comunicata la data del 10 settembre come termine ultimo per provvedere alla vaccinazione o alla consegna della documentazione richiesta.