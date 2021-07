Toti e Lavevaz a confronto su ripartenza turismo

"Casa Nord Ovest-La Ripartenza del Turismo" è il titolo dell'evento organizzato nell'ambito della quinta edizione della rassegna aCourma! che avrà come protagonisti il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Erik Lavevaz. L'appuntamento è in calendario il 24 luglio alle 16,30 al Jardin de l'Ange, nel 'cuore' di Courmayeur. Introduce Luca Marchesi, presidente aCourma!, e modera il giornalista Alessandro Galavotti.

L'edizione 2021 della manifestazione, intitolata "Idee ad alta quota-a riveder le stelle", propone una serie di incontri che "avranno come focus la ripresa, l'uscita da un periodo inedito come quello del Covid-19 e come sempre uno sguardo rivolto al passato per cercare di proiettarsi al meglio verso il futuro".

Tra gli ospiti ci saranno il sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa, l'imprenditore Brunello Cuccinelli, l'ex presidente della Camera dei deputati Luciano Violante e Lorenzo Pregliasco, direttore responsabile di Youtrend.