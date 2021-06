Incidenti lavoro: operaio rimasto ferito a S.Rhemy en Bosses

Un operaio che stava lavorando alla centrale elettrica di Saint-Rhémy en Bosses è rimasto ferito in un incidente sul lavoro, avvenuto in tarda mattinata. E' stato portato in ospedale in elicottero. Le sue condizioni non sono gravi.

Da una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, l'operaio stava svolgendo alcuni lavori all'interno della centrale, quando è caduto per circa un meto in una botola, che avevano aperto. Sul posto, oltre ai carabinieri della stazione di Etroubles, anche gli uomini dell'ispettorato del lavoro e i vigili del fuoco.