Vaccini: da martedì 8 giugno scatta campagna alla Cogne AS

Partirà martedì 8 giugno la somministrazione delle prime dosi di vaccino anti Covid-19 alla Cogne Acciai Speciali di Aosta. "In un'ottica di fattiva responsabilità sociale e nella convinzione che solo attraverso una sinergia comune si possa raggiungere il traguardo della tutela e della protezione della salute di tutta la comunità - commenta Direttore Generale della Cogne Acciai Speciali Monica Pirovano -abbiamo predisposto un nostro Piano vaccinale aziendale, avviando una collaborazione con il Comitato regionale della Croce Rossa italiana per poter organizzare il presidio di vaccinazione interno all'azienda".

"La vaccinazione di lavoratrici e lavoratori si ritiene possa conseguire una duplice finalità: collaborare a livello territoriale all'azione messa in campo dall'Azienda sanitaria locale, implementando le iniziative di contenimento della pandemia, così come di rendere più sicura la prosecuzione dell'attività produttiva, accrescendo il livello di sicurezza dell'ambiente di lavoro in cui lavorano i nostri dipendenti" aggiunge l'amministratore delegato di Cas, Eugenio Marzorati.

La popolazione lavorativa a cui si rivolge il progetto è relativa a tutti i dipendenti dell'azienda (1.050 unità, età media 40/43 anni) e delle ditte che operano all'interno dello stabilimento (200 unità circa).