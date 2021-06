Viabilità, riapertura parziale colli Piccolo e Gran San Bernardo

(ANSA) - AOSTA, 01 GIU - Riapriranno nei prossimi giorni, ma per il momento solo fino al confine di Stato, i colli del Piccolo e del Gran San Bernardo, chiusi per neve durante la stagione invernale. Lo rende noto l'Anas.

Il tracciato italiano del Colle del Piccolo San Bernardo, al confine con la Francia, tornerà percorribile giovedì 3 giugno alle 10. Il giorno seguente, sempre alla stessa ora, sarà riaperto il tracciato italiano del Colle del Gran San Bernardo, al confine con la Svizzera.

I collegamenti internazionali saranno ripristinati una volta pervenuto il via libera dai gestori d'Oltralpe, fa sapere l'Anas, che sta completando lo sgombero neve e il rimontaggio delle barriere laterali lungo le strade statali 26 e 27. Per evitare assembramenti non sono previste cerimonie di riapertura.

