Sci: Cdm, proposta apertura stagione 2023-24 sul Cervino

L'apertura della stagione della Coppa del Mondo di sci alpino, maschile e femminile, sul Cervino: è la proposta avanzata dalle Federazioni italiana e svizzera e portata all'esame della Fis. Si tratterebbe di un 'opening' per le discipline veloci, con due discese libere e due supergiganti tra Zermatt e Cervinia (partenza da Plateau Rosà e traguardo a Cime bianche), per l'autunno 2023.

"Non si tratta esclusivamente di un progetto di due Paesi - ha dichiarato Flacio Roda, presidente della Fisi - ma di un'opportunità per l'intero mondo dello sci. Inoltre, il progetto offre la grande opportunità di organizzare un'apertura internazionale della Coppa del Mondo di velocità. Gli sport invernali italiani faranno di tutto per fare la loro parte e dare il proprio contributo".