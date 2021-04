Tre giovani ricercatori protagonisti al Genomics Day 2021

Tre giovani ricercatori saranno i protagonisti dell'evento 'Genomics Day 2021', trasmesso sul canale YouTube di 5000genomiVdA martedì 27 aprile alle ore 17.30. Si tratta di Alessandro Coppe, responsabile dell'area di Computational Genomics, Fabio Landuzzi, ricercatore junior dell'area computazionale e Sara Trova, ricercatrice junior dell'area Ngs (Next generation sequencing), tutti giunti in Valle d'Aosta per contribuire al Centro di medicina personalizzata, preventiva e predittiva di Aosta (Cmp3VdA). Dopo aver raccontato le loro esperienze di ricerca scientifica a livello nazionale e internazionale, i tre giovani scienziati parleranno del ruolo e dell'evoluzione della genomica durante gli ultimi 20 anni e della futura applicazione nel sistema sanitario valdostano.

L'evento, che si tiene in occasione in occasione della giornata internazionale dedicata alla scoperta del Dna e a 20 anni dal Progetto genoma umano, sarà introdotto da un intervento dell'assessore dello Sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy.

Il Genomics Day è parte delle attività di comunicazione che ogni anno il progetto 5000genomi@VdA proporrà per discutere con il pubblico i temi legati alla genomica, le scienze computazionali e la medicina personalizzata e predittiva. In particolare, il progetto ha l'obiettivo di sequenziare circa mille genomi all'anno per cinque anni su pazienti affetti da malattie del neurosviluppo, neurodegenerative e oncologiche, attraverso la collaborazione con le unità referenti presso l'ospedale regionale Parini di Aosta e l'Usl. La medicina di precisione è caratterizzata dalla possibilità di studiare il profilo genomico di un paziente, di incrociarlo con i dati relativi alla storia clinica e alle abitudini di vita, grazie a strumenti di intelligenza artificiale, e di definire delle terapie personalizzate.