Covid: Lavevaz, fondamentale disponibilità forze dell'ordine

"In questa fase così delicata e complessa per tutta la nostra società, le forze dell'ordine hanno dimostrato una disponibilità e uno spirito di collaborazione che sono stati di fondamentale importanza". E' quanto si legge in un messaggio inviato dal Presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, in occasione delle celebrazioni della Questura per il 169/o anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Dopo aver ricordato "l'importanza che quest'Istituzione riveste per tutti i cittadini valdostani", sottolineando in particolare "il grande lavoro svolto con impegno e spirito di servizio, che ha permesso di continuare a garantire la sicurezza e l'assistenza necessaria anche in questo periodo di emergenza sanitaria", Lavevaz ha osservato: "Tutti siamo chiamati ad assolvere i nostri compiti con abnegazione e con impegno, nonostante le stanchezze accumulate in questi mesi: l'attenzione e la preparazione della Polizia sono un esempio di come tutti insieme possiamo fare sistema per proiettare la Valle d'Aosta fuori da questa lunga emergenza".