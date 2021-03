Covid: nove nuovi casi positivi e 6 guariti in Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta sono stati rilevati altri nove casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore a fronte di 164 persone sottoposte a tampone. Non ci sono stati nuovi decessi. I ricoverati all'ospedale Parini sono 14, di cui due in terapia intensiva. E' quanto riportato nel bollettino della Regione Valle d'Aosta in base ai dati diffusi dall'Usl. I guariti sono sei e gli attualmente positivi 166, tre in più rispetto a ieri.