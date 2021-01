Vaccini: Barmasse, auspicio 80% vaccinabili entro luglio

La Regione Valle d'Aosta punta a vaccinare l'80 per cento delle persone vaccinabili entro la fine di luglio. E' quanto ha riferito in consiglio regionale oggi l'assessore alla sanità Roberto Barmasse. "Il nostro auspicio - ha spiegato rispondendo a una interrogazione del consigliere Marco Carrel (Pour l'autonomie) - è quello di vaccinare almeno 80 mila persone su 100 mila vaccinabili entro la fine di luglio: dovremmo somministrare 36 mila dosi al mese, compatibilmente con la disponibilità dei vaccini". Secondo Barmasse "se riusciremo a vaccinare il 75% della popolazione sarà un risultato importante".

"La seconda fase - spiega - sarà molto delicata e dovremo affrontarla in maniera particolarmente attenta: sarà lì che ci giocheremo l'immunità di gregge".

Secondo Carrel "bene che ci sia un piano vaccinale pronto, meno bene che non si conosca con precisione l'arrivo dei vaccini, ma questa non è una responsabilità dell'assessore".