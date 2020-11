Enti locali: Manes, si arrivi presto ad assestamento

(ANSA) - AOSTA, 27 NOV - "Ci fa piacere che il punto di partenza sia l'assestamento, per dare dignità e gambe agli enti locali sul territorio. Abbiamo dimostrato in questi mesi la nostra capacità di utilizzare le importanti risorse messe a disposizione da Regione e governo nazionale. Chiaramente il legislatore deve arrivare al più presto all'assestamento, perché abbiamo bisogno di una serie di aggiustamenti sul piano finanziario, che non possono avvenire troppo in là nel tempo, vista la situazione emergenziale in atto". Lo ha detto il presidente del Cpel, Franco Manes, dopo l'intervento del presidente della Regione Erik Lavevaz, che all'assemblea dei sindaci ha anticipato l'intenzione di arrivare a "una manovra di assestamento importante" nei primi mesi del 2020. Inoltre Manes ha espresso soddisfazione "per l'impegno politico preso nel bilancio regionale verso gli enti locali, in particolar modo nel tentativo di semplificare le leggi di settore, un problema che evidenziamo da anni, nonché per la volontà individuare ulteriori risorse da destinare in maniera completa agli enti locali".

