Migranti: Toubab festival online dal 18 novembre

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 si svolgerà online la seconda edizione del Toubab Festival, organizzato dalla Rete antirazzista della Valle d'Aosta. Il primo appuntamento è in programma mercoledì 18 novembre dalle 21 con un incontro organizzato dal Circolo Legambiente della Valle d'Aosta, dal titolo 'Corpi segregati: i migranti tra emergenza climatica, sanitaria e democratica'. Sarà ospite Alessandra Ballerini, avvocato per i diritti umani e giornalista, che dialogherà con Giulio Gasperini. Introdurrà l'incontro Maria Pia Simonetti. Il secondo appuntamento, organizzato dal gruppo territoriale di Aosta di Refugees Welcome Italia, si terrà giovedì 26 novembre 2020, dalle 20.45. Saranno presenti Alessandro Cripsta e Daniele Bonaiuti, autori della graphic novel 'Emigrania - I fiori del mare', la storia di Moussa, un giovane migrante, tra immagini e parole. Gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagine facebook della Rete antirazzista. Sui canali social della Rete antirazzista e del Toubab festival sarà diffuso il calendario degli degli appuntamenti dei prossimi mesi.

"La difficile situazione che tutte e tutti stiamo vivendo - sottolineano gli organizzatori - non può far passare in secondo piano le questioni sui diritti, sulle discriminazioni, sull'intolleranza: proprio nei momenti di maggior crisi, infatti, questi atteggiamenti si alimentano con sempre maggior forza e virulenza. La Rete antirazzista vuole continuare a proporre narrazioni opposte e divergenti, provando così a disinnescare il conflitto sociale e umano. Al di là di tutto, si rende necessaria e non più procrastinabile una nuova ridefinizione del concetto di comunità, civile e sociale".