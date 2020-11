Scuola: sindacati, più assunzioni per limitare contagi

(ANSA) - AOSTA, 10 NOV - I sindacati della scuola chiedono "misure più restrittive nella formazione dei gruppi assumendo, se del caso, più personale educativo e supplenti fin dal primo giorno di assenza dei titolari, affinché insegnanti ed educatori non siano costretti, nel caso di sostituzioni, a turnazioni in classi e gruppi di alunni diversi".

In una nota diffusa oggi Flc Cgil, Cisl Scuola, Savt-école e Snals della Valle d'Aosta evidenziano che "le sostituzioni degli insegnanti e degli educatori assenti, anche se non possono eliminare il problema del contagio, potrebbero certamente limitare il suo dilagare da una sezione all'altra della comunità scolastica". I sindacati chiedono inoltre per gli insegnanti e gli educatori tamponi rapidi per "verificare con immediatezza l'eventuale contagio" e dispositivi di protezione più efficaci.

(ANSA).