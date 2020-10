COVID, il punto in Valle d'Aosta

La Valle d'Aosta è la regione con la maggiore incidenza di contagiati rispetto alla popolazione. Lo rivelano i dati elaborati da Paolo Spada, chirurgo vascolare all'Humanitas Research Hospital di Milano (fonte Ministero della Salute al 26 ottobre). I casi positivi sono 575,3 su 100.000 abitanti. La piccola regione alpina ha anche altri tre "primati" nazionali: il rapporto tra i casi positivi e le persone testate negli ultimi sette giorni (50,14%), il numero dei ricoveri (59,7 su 100.000 abitanti) e il numero dei decessi in sette giorni (6,3 su 100.000 abitanti). Da registrare nelle ultime 24 ore 57 nuovi contagiati e due morti. I ricoverati all'ospedale Parini sono 92, di cui sette in terapia intensiva.

I motivi di un contagio così vigoroso? "La vita del valdostano è molto comunitaria, soprattutto nei paesi. La gente condivide gli stessi luoghi, dal bar al negozio di alimentari, si incontra spesso. Tutti hanno una tavernetta dove si ritrovano con gli amici. In città è diverso" spiega Luca Montagnani, coordinatore sanitario dell'unità di crisi sull'emergenza Covid in Valle d'Aosta, che aggiunge: "Il contagio è partito quando sono state riaperte le scuole. Tre settimane dopo la prima campanella c'è stato il boom dei casi positivi, che non si ferma ancora adesso.

Il contagio è partito dai ragazzi, che non si sono infettati in classe ma in altre occasioni come sul bus, durante le feste o la movida, mentre facevano sport. E il virus così è entrato nelle famiglie".

Per alleggerire la pressione sull'ospedale Parini di Aosta è iniziato il trasferimento dei pazienti meno gravi nella clinica di Saint-Pierre, che entro giovedì ne accoglierà 35. L'obiettivo - fa sapere l'Usl valdostana - è di "avere a disposizione al Parini posti-letto utili ad eventuali nuovi ricoveri e di ripristinare, se possibile, il reparto ora destinato a Covid-3".

L'azienda sanitaria ha anche potenziato il servizio sui tamponi (effettuazione e refertazione dei test) e sta allestendo una tenda per esami drive in all'Espace Aosta, nella periferia del capoluogo valdostano.